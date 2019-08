Oltre 100 pasti in distribuzione ai lecchesi bisognosi

Un centinaio di pasti per i lecchesi bisognosi. Anche d'estate i volontari del territorio, e in particolare i City Angels Lecco guidati da Marco Visentin, non vanno in vacanza e si mobilitano per aiutare le persone in difficoltà.

Questa volta è stata fondamentale anche la mobilitazione degli amici di Brivio e in particolare di quelli del Comitato Madonna della Neve (Foppaluera di Brivio) che, dopo l'impegno per la tradzionale festa andata in scena nei giorni scorsi, hanno donato il cibo in distribuzione in questi giorni.

«Con la donazione alimentare ricevuta dal Comitato Madonna della Neve di Brivio, i City Angels della sezione di Lecco hanno confezionato questa settimana quasi 100 pasti per i loro utenti del territorio lecchese - ha fatto sapere Ornella Prinzi Pozzoni di Brivio - Con la restante donazione gli "Angeli" provvederanno nei prossimi giorni a confezionare altri pasti».

Nelle giornate più calde dell'estate sono state distribuite anche numerose bottigliette d'acqua.