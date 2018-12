Omicidio di Robbiate: ha confessato l'assassino, figlio della vittima

Ha confessato, dalla camera della Psichiatria di Lecco in cui è ricoverato, di aver ucciso la madre nel giorno di Natale, colpendola almeno tre volte e togliendole la vita. Marco Olginati, 65 anni, ex professore, ha ammesso di esser stato la persona che ha assassinato Lugia Mauri, 89enne che condivideva la casa di via Mauri, a Robbiate, con il suo figlio e carnefice.

La confessione al PM

A raccogliere l'ammissione di colpa è stato Andrea Figoni, sostituto procuratore del Tribunale di Lecco cha sta coordinando le indagini affidate ai carabinieri di Merate; convalidato, di conseguenza, l'arresto. L'uomo, dopo aver inferto i colpi mortali alla donna che stava dormendo, ha tentato di togliersi la vita legandosi una catena intorno al collo, ma senza risultato; vigili del fuoco e personale sanitario sono riusciti a salvargli la vita, portandolo poi presso il "Mandic" e, da lì, in Rianimazione al "Manzoni".