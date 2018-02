Uccise un giovane e lo abbandonò sulla Valassina: trovato il colpevole

Un uomo italiano, residente a Lurago d'Erba, è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per l'omicidio di Ghazal Azedin, il 28enne marocchino, colpito a morte a fine gennaio da una coltellata all'addome lungo la Valassina.

L'omicidio era avvenuto all'alba dello scorso ventisei gennaio, in Brianza, all'altezza dello svincolo di Briosco. Sul posto per tentare di salvare la vita al 28enne, trovato con droga e mille euro in contanti addosso, erano accorsi i mezzi del 118 a sirene spiegate. Lo straniero però, colpito con una coltellata all'addome, era deceduto poco dopo all'ospedale San Gerardo di Monza. Lungo la superstrada era stato immediato l'intervento delle forze dell'ordine.

Le indagini, condotte dai carabinieri del nucleo investigativo di Cantù e dalla polizia di Stato di Monza, hanno portato al fermo di un uomo di 40 anni comasco, Ivan A. Il nome del 40enne risulta fosse emerso nell'ambito dell'inchiesta per i suoi contatti con lo spacciatore marocchino.