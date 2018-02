Operazione antidroga del Norm di Lecco, arrestato giovane spacciatore

In manette per spaccio di droga. Nei guai è finito un 23enne residente in provincia, Simone Stefanoni.

I Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Lecco lo hanno arrestato durante un servizio finalizzato a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio. Per lo stesso reato, i militari hanno denunciato in stato di libertà anche due minorenni residenti a Cesana Brianza.

L'attività d'indagine ha permesso di individuare una rete di spaccio, con il conseguente sequestro di 53 grammi di marijuana e circa 7 grammi di cocaina. L'arresto del 23enne lecchese è stato convalidato dal Gip del Tribunale di Lecco, che ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora a Suello.