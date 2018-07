Nottata violenta in discoteca: 18enne picchiato e mandato in ospedale

Nottata violenta in Lungo Lario Piave, a pochi passi dalla discoteca "Orsa Maggiore", luogo in cui un giovane di soli 18 anni è stato aggredito e mandato all'ospedale da, per il momento, ignoti. Un alterco, degenerato, ha portato alla collutazione: il giovane è stato colpito al volto e alla testa, rendendo necessario l'intervento del personale sanitario.

Sul posto è stata inviata un'ambulanza della Croce Rossa di Lecco, supportata da un'automedica, che ha curato sul posto l'aggredito e l'ha poi trasferito presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco per ricevere tutte le medicazioni del caso. Il 18enne non è in gravi condizioni; sulla vicenda indaga la Squadra Mobile della Questura di Lecco.