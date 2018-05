Osnago: si fa male mentre è al lavoro, operaio trasportato in ospedale

Si è infortunato mentre era al lavoro in via Milano a Osnago, all'interno del capannone che ospita la Ommp Moulds, azienda produttrice di stampi per il packaging; fortunatamente in maniera non grave, visto che il 47enne operaio è stato poi trasportato all'ospedale "Mandic" di Merate in codice verde. Il personale medico di stanza nella medesima città brianzola, però, era stata inviato sul posto in codice rosso per il trauma a un arto accusato dall'operaio aveva destato preoccupazione.

Sul posto sono stati inviati i mezzi della Croce Bianca di Merate, che hanno vagliato la gravità della situazione insieme ai carabinieri della locale stazione. Allertato, come da prassi quando si verificano taluni incidenti, anche il Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell'ATS della Brainza.