Allarme per disperso nel fiume Adda: individuato e salvato dai Vigili del fuoco

Paderno: scatta l'allarme per un disperso nel fiume, qualche ora dopo viene recuperato dai Vigili del fuoco. Le ricerche sono scattate questa mattina all'alba, intorno alle 6, nella zona di Via della Roggia. Subito si sono attivati uomini e mezzi dei Vigili del fuoco con un'Unità di comando locale, una squadra SAF (Speleo-alpino-fluviale) e una moto d'acqua, per cercare di individuare e recuperare l'uomo. Le ricerche sono state condotte lungo l'Adda.

Il 32enne è stato recuperato qualche ora dopo, nella stessa zona, in buone condizioni. Sul posto si sono portate l'ambulanza della Croce Bianca di Merate e due automediche. Per lui è stato disposto il trasporto in ospedale a Merate in codice giallo.

Ancora da accertare le cause all'origine dell'episodio, anche se pare probabile un gesto estremo da parte dell'uomo. L'intervento si è concluso intorno alle 10.