Paderno d'Adda: si fa male mentre percorre l'alzaia in bici, giovane soccorsa

Nella prima serata di lunedì 1 giugno, intorno alle ore 20, il personale del Distaccamento Volontario dei Vigili del Fuoco di Merate, supportato dal nucleo Speleo Alpino Fluviale (Saf) dei Vigili del Fuoco di Lecco è intervenuto sull'alzaia del comune di Paderno d’Adda per soccorrere una 17enne infortunatasi lungo il sentiero che dal ponte porta al fiume.

La giovane coinvolta, che stava percorrendo il tratto in bicicletta, è stata accompagnata all’autoambulanza della Croce Bianca con utilizzo di una barella e, da lì, trasferita in codice verde presso l'ospedale "Mandic" di Merate per le cure del caso. L’intervento si è concluso intorno alle ore 21.00.