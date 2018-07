Minaccia di buttarsi dal Ponte di Paderno: uomo salvato e portato in ospedale

Il Ponte San Michele di Paderno d'Adda è stato chiuso per circa un'ora nella mattinata di martedì 10 luglio. Un uomo di 54 anni ha, infatti, minacciato di volersi buttare nelle fredde acque dell'Adda: poco dopo le ore dieci si è messa in moto la macchina dei soccorsi; 118, vigili del fuoco, polizia locale e carabinieri hanno interdetto il passaggio dei veicoli in ambo le direzioni e hanno convinto l'uomo a desistere dal campiere il gesto estremo.

Salvato, il 54enne è stato caricato sull'ambulanza della Croce Bianca di Merate ed è stato trasferito in codice giallo all'ospedale "Mandic" di Merate. La delicata operazione si è conclusa poco prima delle ore undici.