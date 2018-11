Palazzo della Banca Popolare di nuovo in vendita: spazio a uffici e hotel?

Si torna a parlare del palazzo della Banca Popolare di Lecco e, poi Deutsche Bank, chiuso da anni e diventato, a più riprese, luogo di bivacco di clochard e richiedenti asilo. Come riportato da Lorenzo Bonini per "La Provincia di Lecco", l'immobile è entrato al centro di una trattativa condotta su due fronti: da una parte c'è la Engel&Volkers, potente agenzia immobiliare tedesca con una sede a Cernobbio, dall'altra è in corso un dialogo diretto tra la Lariana iniziative immobiliari, presieduta dal commercialista comasco Alberto Giobbi in successione a Giacomo Fumeo, per la cessione a una nota catena alberghiera.

Uffici, terziario e albergo

Il prestigioso e centralissimo stabile di piazza Garibaldi, che si affaccia di fronte a Palazzo Falck, sede di Confcommercio, da tempo non entrava a far parte delle cronache locali e delle novità arrivate a Palazzo Bovara. Fino a giovedì mattina, quando è apparso, sulla facciata esterna, un cartello dell'agenzia immobilare con sede ad Amburgo: il quotidiano riferisce che, a essere messo in vendita dalla società, è il corpo più vicino al vecchio tribunale; lì verrebbe realizzata una destinazione a uffici e terziario. Il resto dello stabile, vicino a piazza Affari e Garibaldi, verrebbe invece destinato alla vocazione alberghiera, come riportato dal piano di governo; ecco, quindi, che si confida nella chiusura positiva della sopracitata trattativa con la nota catena alberghiera.