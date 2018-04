In difficoltà con il parapendio, costretto ad atterraggio di emergenza

Grande apprensione nel pomeriggio per un uomo vittima di un problema con il suo parapendio. Il 40enne si era lanciato, come consuetudine, dal Monte Cornizzolo, ma si è trovato inaspettatamente in difficoltà, forse per un guasto tecnico. È stato così costretto a un atterraggio complicato in Via Carlo Porta a Cesana Brianza, in un prato poco distante dall'abitato.

Sul luogo dell'incidente sono state inviate un'ambulanza della Croce Verde di Bosisio e un'automedica dell'Aat Lecco, con il contemporaneo intervento dei Carabinieri del Comando provinciale di Lecco e dei Vigili del fuoco.

All'arrivo dei sanitari, le condizioni del 40enne, per fortuna, sono parse meno gravi di quanto ipotizzato dopo che al 118 era arrivata la chiamata di intervento. L'uomo è stato trasportato in ospedale con un codice verde.