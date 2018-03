Parapendio in difficoltà sul Grignone, elicottero in volo

Apprensione per le sorti di un parapendista sopra Pasturo nel tardo pomeriggio di oggi. L'elicottero si è alzato in volo da Como e ha raggiunto la Grigna Settentrionale (Grignone) intorno alle 17.30, a seguito della chiamata per un parapendio in difficoltà.

Un uomo, a bordo del suo mezzo da volo libero, avrebbe avuto infatti problemi con l'atterraggio e sarebbe finito in una zona impervia. I volontari della XIX Delegazione lariana del Soccorso alpino si stanno portando in questi minuti sul posto. Allertati anche i Carabinieri del Comando provinciale di Lecco.

Stando alle prime informazioni avute, l'uomo non si sarebbe procurato ferite. Seguiranno aggiornamenti.