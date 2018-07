Tracciati i parcheggi in via Cavour, Valsecchi: «Abbiamo ascoltato le richieste dei cittadini, polemiche inutili»

Sta facendo e farà discutere la tracciatura dei nuovi parcheggi realizzati, nella giornata di martedì, in via Cavour, nel cuore di Lecco. Sui social network, in particolare sul frequentato gruppo "Sei di Lecco Se...", è apparsa una fotografia che raffigura la novità, molto commentata in maniera negativa. L'attacco, come spesso è capitato in questi anni, è stato rivolto all'assessore Corrado Valsecchi, titolare di Opere pubbliche e patrimonio, manutenzioni e decoro urbano e viabilità, e, ovviamente, al sindaco Virginio Brivio, accusati di «rovinare la bellezza della nostra città». La zona tracciata, è bene specificarlo, è chiaramente dedicata a chi può oltrepassare il varco rappresentato dalla Zona a Traffico Limitato istituita tempo fa dal comune, e dovrebbe ordinare coloro che, giornalmente, parcheggiano i propri mezzi in quella e in molte altre zone del centro città.

Valsecchi respinge le accuse: «Abbiamo ascoltato i cittadini»

L'assessore, da parte sua, non ci sta ad ascoltare le critiche ricevute: «Abbiamo aspettato la fine della sperimentazione e, come avevamo detto, abbiamo tracciato la nuova segnaletica orizzontale - ci spiega -. Così facendo, sistemiamo tutti i posti dedicati alla sosta regolare. La gente capisce, finalmente, dove deve parcheggiare e dove non è possibile farlo. Abbiamo migliorato di molto il livello della ZTL e, adesso, abbiamo realizzato quanto annunciato precedentemente, ascoltando le tante richieste che ci erano state fatte dai cittadini. A me delle polemiche sui social non frega assolutamente nulla: moi diciamo delle cose e poi le facciamo, le polemiche lasciano il tempo che trovano e sono solo per perditempo professionali».