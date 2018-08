Parcheggia l'auto a Malpensa, 16 ore per ritrovarla: l'odissea di un lecchese

Aveva lasciato l'auto all'Easy Parking, un parcheggio low-cost vicino all'aeroporto di Malpensa l'8 agosto, e con la fidanzata è tornato a riprenderla la sera del 19 agosto. Ma per ritrovarla ha dovuto aspettare oltre 16 ore, passando la notte nel parcheggio in attesa, per poi andare a Magnago, a 16 km di distanza, a casa del proprietario di un altro parcheggio, che però non aveva la chiave.

Così ha raccontato - riporta l'Ansa - Mirko Reale Ruffino, che sulla vicenda ha presentato una denuncia alla Questura di Lecco, dove vive, una volta rientrato in possesso della macchina grazie a un parente che gli ha portato la chiave di scorta.

Questa disavventura non è però capitata solo a lui. Anche altre persone (una cinquantina, ha riferito) hanno vissuto gli stessi disagi nella notte del 19, facendo intervenire i Carabinieri di Somma Lombardo (Varese) al parcheggio. La macchina di Ruffino, ha scritto nella denuncia, segnava 300 km in più di quando l'aveva lasciata al parcheggio.