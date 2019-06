«Il Governo riferisca in Parlamento sugli episodi di criticità idrogeologica»

«Chiediamo che il Governo venga al più presto a riferire in Parlamento in merito ai gravissimi episodi di criticità idrogeologica verificatisi, causa la recente ondata di maltempo, in Lombardia e, in particolare, nei territori del lecchese e del comasco».

Questo è quanto dichiarato, in un comunicato congiunto, dai parlamentari del Pd Gian Mario Fragomeli e Chiara Braga insieme al collega di Fratelli d'Italia, Alessio Butti.

«Le comunità locali - alle quali esprimiamo tutta la nostra vicinanza - hanno vissuto ore di grave apprensione per il rigonfiamento e l'esondazione di corsi d'acqua e il rischio rappresentato dagli invasi. Ci uniamo alla richiesta del riconoscimento dello stato di emergenza e sollecitiamo gli Enti preposti affinché, una volta effettuato il conteggio dei danni, attivino in tempi rapidi tutte le misure previste a sostegno del territorio».