Rubano quattordici pezzi di Parmigiano: fermati ladri all'Iperal

Rubano quattordici confezioni di Parmigiano Reggiano, ma non fanno molta strada. Anzi, non escono nemmeno dal supermercato. Intervento degli uomini della Squadra Volanti della Questura, lunedì pomeriggio all'Iperal di Viale Montegrappa, per bloccare due ladri.

La pattuglia è entrata in azione intorno alle 14.30 per una coppia di nazionalità rumena resasi responsabile - nel dettaglio - di un furto di quattordici confezioni di parmigiano reggiano, un pigiama da donna, due calze da donna e due boxer da uomo. Un bottino magro - per quanto decisamente "calorico" - da 177,55 euro.

La merce rivenduta a negozianti pakistani

Le successive indagini degli uomini della Questura hanno permesso di scoprire come i due ladri fossero specializzati nei furti negli ipermercati, sempre con le stesse modalità. I due sono risultati non avere una residenza certa in Italia. Cosa succedeva alla refurtiva? Veniva rivenduta a negozianti di origine pakistana a Milano, a fronte di un compenso pari al 40% del valore. Un singolo pezzo di Parmigiano Reggiano, dunque, fruttava ai ladri circa 4 euro.

Nella giornata di martedì si è proceduto con la conferma dell'arresto e il processo con giudizio direttissimo. Il gip ha comminato loro la pena - su richiesta delle parti - di cinque mesi di reclusione e 200 euro di multa. Nei loro confronti è stato inoltre emesso foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Lecco.