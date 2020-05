Parto in strada davanti al "Manzoni": la neonata viene alla luce prima di arrivare al nosocomio

Neanche il tempo di arrivare fisicamente in Pronto Soccorso. E' venuto alla luce così il neonato partorito esattamente di fronte all'ospedale "Manzoni" di Lecco; la madre, accompagnata dal marito, entrambi di origine straniera, al nosocomio per procedere con le operazioni, ha dato alla luce il figlioletto durante il tragitto, mentre l'uomo ha bloccato l'autovettura in strada e ha chiesto aiuto ai passanti.

Dal presidio ospedaliero sono partite l'ambulanza di Lecco Soccorso e l'automedica con a bordo l'ostetrica, che hanno caricato la donna sul mezzo di soccorso e l'hanno trasferita all'interno dello stabile, mentre sul posto si sono portate le forze dell'ordine per calmare l'uomo, arrabbiatosi con un pullman che si trovava sul tragitto dei mezzi di soccorso. Qualche anno fa, nell'agosto 2017, una donna aveva invece partorito nel parcheggio del "Bione".