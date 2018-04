Pasqua con infortuni sulle piste di sci ai Piani di Bobbio

Nella soleggiata domenica di Pasqua non sono mancati gli incidenti sulle piste di sci del nostro territorio.

Ai Piani di Bobbio, attorno alle 12.20, caduta per un bambino di nove anni. Per soccorrerlo, sulle piste valsassinesi è giunto l'elicottero alzatosi in volo dal Sant'Anna di Como, che lo ha successivamente trasferito all'ospedale Manzoni di Lecco, fortunatamente con un codice verde.

Poco più tardi, a ora di pranzo, secondo infortunio, con dinamica simile, sempre a Bobbio. Vittima un uomo di 49 anni. I volontari del Soccorso Centro Valsassina di Introbio lo hanno trasportato in ospedale a sua volta in codice verde.