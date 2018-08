Pedone di 29 anni investito da un'auto e soccorso in codice rosso a Calolzio

È stato ricoverato in ospedale in codice rosso dopo essere stato investito da un’auto in via Nullo, a Calolziocorte. Ad essere travolto un giovane di 29 anni residente nella zona che ha riportato una serie di traumi e ferite serie, in particolare a una gamba, ma per fortuna non sarebbe in pericolo di vita. Sull’incidente sono ancora in corso verifiche da parte dei carabinieri e degli agenti della Polizia Stradale giunti prontamente sul posto insieme ai volontari del Soccorso di Calolzio che hanno prestato le cure necessarie al 29enne trasportandolo poi d'urgenza in Pronto Soccorso a Lecco.

L’investimento si è verificato poco prima delle 19 e a due ore dall’evento tutte le ipotesi sarebbero ancora aperte: non solo quella di un incidente, ma quella ben più grave dell'azione di un pirata della strada (l'autista del veicolo non si sarebbe infatti fermato a prestare soccorso) e perfino quella di un’azione volontaria per ferire il ventinovenne. Il giovane sarebbe stato sempre cosciente anche dopo il forte urto con la macchina che lo ha investito nella traversa che collega la frazione di Corte con la Lecco-Bergamo in corso Europa. Un giallo tutto da chiarire. Nelle prossime ore si potranno avere elementi più precisi.