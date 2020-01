Mandello: donna investita e sbalzata a metri di distanza. Trasferita in ospedale

Mezzi e personale di soccorso nel primo pomeriggio in via Emanuele Parodi a Mandello del Lario. Qualche minuto dopo mezzogiorno F.L., donna di sessantaquattro anni, è stata investita e sbalzata di tre-quattro metri da un'autovettura in transito nelle medesima zona. L'impatto, violento, ha causato una ferita lacero-contusa alla testa e la contusione di una spalla. La malcapitata è stata trasferita in codice giallo presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco per le cure e gli accertamenti del caso.

Sul posto, per i rilievi del caso, è intervenuta anche una pattuglia della Polizia Stradale di Bellano.