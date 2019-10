Investito da un camion sul lungolago, 70enne in gravi condizioni

È in gravi condizioni l'uomo che questa mattina è stato investito da un camion sul Lungolario Piave di Lecco, in prossimità dell'incrocio con Via Capodistria.

L'incidente è avvenuto intorno alle 11: il 70enne sarebbe stato centrato dal mezzo pesante mentre attraversava la sede stradale sulla via che conduce in Viale Turati. Immediatamente, tra i presenti che hanno assistito alla scena, è scattata la chiamata al 112. Sul posto sono state inviate l'ambulanza del Soccorso degli Alpini di Mandello e un'automedica.

Il 70enne, cosciente ma molto scosso, è stato immobilizzato sul luogo, per poi essere trasporato all'ospedale Manzoni dove è giunto intorno alle 11.30 in codice rosso: i medici hanno informato che nell'incidente ha riportato un trauma cranico e toracico addominale.

Per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto, e gestire la problematica del traffico seguita all'intervento di soccorso, sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Lecco.

