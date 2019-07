Percepiva il Reddito di cittadinanza, ma lavorava "in nero" in un ristorante della Valsassina

Beneficiava del Reddito di cittadinanza, ma lavorava "in nero" in un ristorante della Valsassina. La donna, che riceveva irregolarmente il sussidio istituito dall'attuale Governo, è stata così denunciata dai carabinieri. L'illecito è stato scoperto nei giorni scorsi.

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, con l’impiego delle diverse specialità dell’Arma, i militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Lecco hanno proceduto al controllo di un ristorante della Valsassina, contestando alla titolare violazioni amministrative per alcune migliaia di Euro per il mancato rispetto del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (mancato aggiornamento del Documento di Valutazione Rischi) e per aver accertato la presenza di un lavoratore “in nero” su un totale di cinque dipendenti.

Nel corso della verifica è inoltre emerso che L.C., lavoratrice “in nero” presso l'attività di ristorazione, beneficiava del Reddito di cittadinanza. La donna è stata quindi deferita in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria.