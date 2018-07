Perde il controllo del quad e sbatte contro il muro: donna in ospedale

Ha perso il controllo del suo mezzo, un quad, ed è andata a sbattere contro il muro. Disavventura questo pomeriggio, intorno alle 17.40, sulla Provinciale 62 nel rione di Laorca, per una donna di 34 anni.

L'impatto è stato violento, tanto da far pensare inizialmente a conseguenze molto gravi. La centrale operativa di Areu ha inviato sul posto l'ambulanza del Lecco Soccorso e l'automedica dell'Aat Lecco. La donna è stata immobilizzata e caricata sulla barella, sempre cosciente durante le operazioni, per essere poi trasportata in ospedale con una valutazione in codice giallo.

Per effettuare i rilievi dell'incidente è intervenuta una pattuglia della Polizia locale di Lecco.

Gallery