Perdono il sentiero in Val di Mello, recuperati quattro lecchesi

Intervento degli uomini della XIX Delegazione del Soccorso alpino, sabato pomeriggio, in Val di Mello (Sondrio), per recuperare quattro ragazzi tutti residenti nel Lecchese.

L'allerta è giunta intorno alle 15, lanciato da giovani di nazionalità romena, ecuadoriana, marocchina e italiana, rimasti bloccati in montagna. I quattro sono partiti per una passeggiata senza conoscere il territorio, perdendo poi il sentiero e ritrovandosi in una zona molto impervia, senza le necessaria attrezzatura.

Hanno avuto, però, l'accortezza di fermarsi in prossimità di alcune baite diroccate. Attraverso internet hanno cercato informazioni e contattato una guida che, appresa la situazione, ha subito chiamato la Centrale. Sul posto sono arrivate le squadre territoriali del Cnsas.

Nonostante le informazioni frammentarie, i soccorritori li hanno individuati e riportati a valle nel giro di un paio d'ore.

I consigli del Soccorso alpino

Per attivare il Soccorso alpino in Lombardia occorre chiamare il numero unico di emergenza 112: la Centrale, valutata la situazione, invierà poi i soccorritori e i mezzi più idonei per risolverla. Non bisogna però affidarsi esclusivamente al telefonino, perché in alcuni punti non c’è copertura, a volte le batterie possono scaricarsi in poche ore: la migliore prevenzione è sempre quella che proviene dal buon senso e dall’attenzione con cui ci si avvicina alla montagna in base alle condizioni esterne e alle proprie possibilità.