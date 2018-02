Deve scontare una pena di 12 anni e 11 mesi: Ivano Perego in carcere a Pescarenico

Trasferito in carcere a Pescarenico per finire di scontare una pena complessiva di 12 anni e 11 mesi di reclusione.

I Carabinieri della stazione di Costa Masnaga hanno tratto in arresto, nella giornata di martedì, Ivano Perego, classe 1972, ex numero uno di Perego Strade e Perego General Contractor, già in regime di detenzione domiciliare per scontare la condanna del giugno 2014 per associazione di tipo mafioso (e altro) nell'ambito dell'indagine "Crimine" coordinata dalla Dda di Milano.

I militari dell'Arma hanno dato esecuzione a un ordine di esecuzione di espiazione di pena detentiva emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano, dopo l'esecutività di un'altra condanna, comminata proprio in Appello a Milano, per violazione della normativa sui rifiuti speciali. Perego dovrà così scontare le pene in carcere.