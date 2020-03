Controlli sulle strade: in due ore 125 vetture, segnalati tre ciclisti

In due ore 125 vetture: è questo il conteggio fornito dal Comune di Pescate al termine dei controlli messi in atto dagli agenti di Polizia locale e dal sindaco Dante De Capitani sulla Provinciale 72, per verificare il rispetto delle norme imposte dai Decreti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19.

A Pescate sono stati istituiti, come testimoniano le immagini, posti di blocco totali su entrambe le corsie di marcia: controllate in due ore 125 autovetture. Gli agenti hanno fatto compilare oltre 80 autocertificazioni di cui oltre 50 saranno demandate alla Prefettura per i provvedimenti di competenza. Ai medici e personale sanitario con cartellino identificativo è stato invece autorizzato il transito immediato.

Due le pattuglie attivate direttamente dal sindaco De Capitani, con lo stesso impegnato direttamente nelle operazioni di controllo. Sono state fermate anche le biciclette sia sulla ciclabile a lago che sulla Provinciale, e per tre ciclisti provenienti dal Monzese il sindaco ha disposto segnalazione in Procura non ravvisando lo stato di necessità al transito.