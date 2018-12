Pescate invasa da migliaia di foglietti: un furto non riuscito?

A Pescate la domenica mattina è stata contrassegnata dal "mistero dei fogli di carta". A migliaia, infatti, ne sono stati ritrovati in diverse zone del paese: dal parco La Punta alla ciclabile a monte in frazione Insirano, nella zona della rotonda del Terzo Ponte. Si tratta di fogli e blocchetti riportanti il logo di una nota azienda del Lecchese.

Il sindaco Dante De Capitani, lo stradino e i vigili hanno raccolto oltre un migliaio di questi foglietti portandoli al comando intercomunale di Polizia locale. Nel comune "a tolleranza zero per questi comportamenti", come lo ha definito lo stesso primo cittadino, i trasgressori rischiano una sanzione di 50 euro per ogni foglietto recuperato. «Visto il contenuto dei foglietti - spiega De Capitani - non si esclude però un tentativo di furto aziendale andato male e per questo si procederà a indagini mirate con la stazione Carabinieri di Olginate».