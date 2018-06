Pescate, "stop" dall'Ats: la punta non è più balneabile. De Capitani: «Tre cause alla base del "no"»

La Punta di Pescate non sarà balneabile fino a nuova comunicazione. Lo "stop" è arrivato dall'Agenzia di Tutela della Salute (Ats) della Brianza, che ha comunicato i risultati dei campionatmenti effettuati nelle scorse settimane; i nuovi rilievi verranno effettuati il prossimo 21 giugno.

«I valori dei batteri biologici misurati nei giorni scorsi sono fuori norma, per cui stamattina ho firmato ordinanza di divieto di balneazione nelle acque della località La Punta di Pescate - spiega il sindaco di Pescate Dante De Capitani -. Stiamo analizzando i motivi, ma con gli esperti abbiamo convenuto che le possibili cause potrebbero essere tre: una tracimazione del troppo pieno dell’impianto di fognatura, il dilavamento degli scarichi ancora non collegati alla pubblica fognatura per effetto delle forti piogge dei giorni scorsi o, ancora, un malfunzionamento del depuratore di Lecco che ha interessato la sponda balneabile più vicina e cioè la nostra».

La storia di quel tratto di riva è travagliata: «La spiaggia La Punta è balneabile da solo un anno e, purtroppo, sconta la presenza di alti fattori di rischio che stiamo cercando di attenuare al massimo contando sulla collaborazione di tutti, ma, come ho già detto in tempi non sospetti, ci vorrà ancora qualche tempo per avere un livello di balneabilità costante nel tempo in un bacino molto delicato dal lato ambientale come quello di Garlate. Contiamo già nella prossima rilevazione Ats del 21 giugno di avere un miglioramento della qualità delle acque».