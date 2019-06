Tratto di Provinciale al buio da tre giorni, De Capitani: «O sistemano oggi o farò un esposto in Procura»

Nuova battaglia per il sindaco di Pescate Dante De Capitani. Diversi lampioni sulla Provinciale 72 sono spenti da giorni nonostante le continue segnalazioni del Comune. «O li sistemeranno oggi, anche se è domenica - tuona il primo cittadino - oppure farò un nuovo esposto in Procura».

I lampioni oggetto della protesta di De Capitani sono undici, dal 94 al 104 compreso, più due illuminamenti zenitali sulle strisce pedonali. Da tre giorni, dall'incrocio di via Papa Giovanni XXIII fino alla chiesa parrocchiale è tutto spento. La questione sicurezza in quel punto di Pescate non è banale: in due attraversamenti pedonali, nel corso degli anni, sono morte almeno dieci persone, l'ultima nel 2013. L'Amministrazione pescatese l'ha messo in sicurezza anche incrementando l'illuminazione.

«Ma se poi le luci non funzionano - spiega il sindaco - diventa tutto inutile. Non è possibile che in piena era di internet, di elettronica e di impianti intelligenti, Enel Sole non abbia una centrale operativa che segnali guasti del genere che riguardano un'intera linea e non il singolo lampione. Sabato mattina ho subito telefonato al responsabile di zona di Enel Sole per chiedere di ripristinare almeno l'illuminazione dei passaggi pedonali e in particolare quello del Parco La Punta dove attraversano di sera almeno duecento persone per andare al chiosco o sulla passeggiata a lago. Ebbene non è servito a nulla perche ieri, sabato sera, era ancora tutto buio, con i tanti pedoni diretti al chiosco o alla pizzeria costretti a rischiare di essere investiti per attraversare la strada Provinciale».

De Capitani non si è perso d'animo nemmeno oggi, domenica. «Stamattina - prosegue - ho telefonato di nuovo fornendo anche il numero e i riferimenti tecnici degli impianti e pretendendo che i lavori siano fatti oggi anche se è domenica. Ma se stasera vedrò che è ancora tutto spento, domani stesso inoltrerò una segnalazione alla Procura per valutare l'interruzione di pubblico servizio, e sarebbe il secondo esposto in tre anni. In più scriverò anche una lettera al Prefetto avvisandolo che se dovesse succedere ancora una volta una cosa del genere chiuderò completamente al traffico quel tratto di Provinciale per motivi di sicurezza dei pedoni».

«Diano la gestione diretta ai Comuni»

Una soluzione alternativa, secondo l'amministratore, ci sarebbe. «A Pescate non ci devono essere situazioni di questo tipo, se non si è capaci di gestire queste problematiche lo si dica, si cedano i lampioni ai Comuni come abbiamo gia chiesto, e ci pensiamo noi. E non mi interessa se è domenica perché l'elettricista comunale lavora anche la domenica se c'è bisogno, e così anche l'idraulico e gli stradini, perché noi qui siamo sempre attivi e pretendo che anche i vari enti che gravitano su Pescate facciano altrettanto. Abbiamo la strada provinciale più trafficata della Provincia che taglia in due il centro abitato e non possiamo permetterci neanche una sera di buio perche ne va della sicurezza dei miei cittadini e non solo. Può capitare che ci siano guasti improvvisi, per carità, ma in tal caso si mette subito al corrente il sindaco, il mio cellulare ce l'hanno, e si manda subito a sistemare. Invece qui in tre giorni non si è visto nessuno».

«Io - chiosa De Capitani - malfunzionamenti di impianti e simili gestioni delle situazioni non sono disposto a sopportarle, per cui chi viene a Pescate a erogare servizi pubblici che siano l'illuminazione, raccolta rifiuti, impianti fognari, del gas o gestione dell'acqua, sappia che o lavora bene e con giudizio altrimenti prende il suo pulmino e va fuori dalle scatole, qualunque azienda sia. Tolleranza zero anche qui».