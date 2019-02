Lavori sulla Statale 36, De Capitani in sopralluogo: «Illuminazione ripristinata»

Nottata di lavori sulla Strada Statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga". Com'era stato annunciato da Anas nel corso degli scorsi giorni, gli operai della ditta incaricata si sono recati all'interno delle gallerie del Monte Barro per mettere mano agli impianti tecnologici e d'illuminazione; spettatore interessato era il sindaco di Pescate Dante De Capitani, che ha effettuato un sopralluogo insieme a una pattuglia della Polizia Locale da lui guidata. Dopo le schermaglie delle scorse settimane, l'azienda pubblica ha effettuato parte dei lavori promessi al primo cittadino pescatese, che ha commentato positivamente quanto visto con i suoi occhi.

Così De Capitani sui lavori effettuati da Anas:

Stanotte, come avevo annunciato, il sottoscritto e due agenti della polizia locale sono andati a verificare i lavori di manutenzione all'interno delle gallerie del Monte Barro nel territorio di Pescate, chiuse su mia richiesta dalle ore 23 e non dalle ore 21 come programmato inizialmente da Anas.

Erano presenti maestranze di ditte di estintori, operai e dirigenti Anas che ci hanno spiegato nel dettaglio i lavori che stavano facendo. Oltre alla revisione semestrale degli estintori infatti, vengono effettuati interventi mensili sugli impianti di segnalazione Sos al fine di verificarne il corretto funzionamento, verifiche anche sui sensori di fumo, sulla segnaletica luminosa, sulla funzionalità dei pannelli informativi, sugli impianti di ventilazione e sulle lampade interne. Proprio sulle lampade sono riusciti a intervenire anche su quelle spente del Terzo Ponte che avevo segnalato a fine gennaio, con opere di bypass provvisorio al fine di rimettere in funzione l'illuminazione in attesa degli interventi definitivi in programma a metà del mese di marzo. Ora le lampade del Terzo Ponte nel territorio di Pescate funzionano tutte perfettamente, e tutto è ben illuminato. Non cosi nello scendere a Lecco, dove le lampade sono ancora spente, ma li non mi riguarda e non voglio rubare il lavoro al collega Brivio. Con l'ing. Pisani di Anas, presente nel nostro sopralluogo notturno, c'incontreremo presto per programmare gli interventi per rifare completamente l'impianto di illuminazione del ponte Manzoni con nuovi corpi illuminanti a led e una nuova linea di alimentazione. Ringrazio Anas di aver accolto finora le mie richieste. E' giusto rimproverarli quando latitano, ma è altrettanto doveroso riconoscere i loro meriti quando ci sono.