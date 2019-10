Lutto a Pescate: addio all'ex assessore Contardo Bertozzi

Lutto a Pescate. È scomparso nella notte tra venerdì e sabato Contardo Bertozzi, ex consigliere comunale e assessore dal 1978 al 1983 con l'allora sindaco Alessandro Valsecchi.

Persona signorile e gentile, così lo ricorda chi lo ha conosciuto, Bertozzi è stato per tanti anni segretario della locale sezione della Democrazia Cristiana e amico di Benigno Zaccagnini, segretario Dc negli anni Settanta. Originario di Riolo Terme in provincia di Ravenna, arrivò a Pescate negli anni Sessanta come direttore locale di Poste Italiane. La sua famiglia è molto stimata e nota in paese anche per via della figlia Mara, insegnante alla scuola primaria del paese e del genero Marcello Giro, ex vicesindaco di Dante De capitani.

«Lo trovavo spesso sulla ciclabile a lago con la moglie - ricorda proprio l'attuale primo cittadino - e mi ringraziava sempre per come tenessi il paese che lui amava molto. Un signore d'altri tempi, di un'umanità straordinaria, che mancherà molto a Pescate».

Contardo Bertozzi lascia la moglie Luigia, i figli Mara e John, i nipoti Alessandro e Nicole, i fratelli Anna e Claudio. Le esequie si svolgeranno luendì 21 ottobre alle ore 15 alla parrocchiale di Pescate.