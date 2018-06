Non lasciano attraversare i pedoni: multati nove automobilisti in un'ora

Lo aveva promesso, il sindaco di Pescate Dante De Capitani, dopo l'ennesimo investimento sulle strisce: «Multeremo chi non lascia attraversare i pedoni».

Il primo cittadino è stato di parola. Questa mattina, domenica, in un'ora e mezza di pattugliamento tra Pescate e Garlate, De Capitani - comandante della Polizia locale intercomunale - e i suoi agenti hanno sanzionato nove automobilisti rei di non essersi fermati per lasciare attraversare le persone sui numerosi percorsi con strisce presenti lungo la Provinciale.

Dei quattro conducenti sanzionati, cinque sono stati fermati a Pescate e quattro a Garlate. «Addirittura a Pescate non si sono fermati neppure davanti a un bambino - ha commentato, amareggiato, il sindaco - Noi amministratori possiamo realizzare gli attraversamenti pedonali più sicuri del mondo ma poi si rivelano inutili se gli automobilisti non si fermano, quindi si sappia che a Pescate e Garlate su questi comportamenti che tanti morti hanno causato e causano, c'è tolleranza zero».

Oltre all'aspetto di sicurezza e tutela dell'incolumità delle persone, c'è anche un notevole impatto dal punto di vista pratico: le sanzioni a riguardo per questa violazione, infatti, sono di 163 euro più la decurtazione di 8 punti sulla patente.