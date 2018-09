Grave incidente per Petilli alla Vuelta: trauma cranico e corsa finita per il derviese

Brutto incidente per il 25enne ciclista derviese Simone Petilli, atleta professionista in forza alla UAE Emirates che stava correndo la decima tappa dell'edizione 2018 della Vuelta di Spagna, terzo grande giro dell'anno ciclistico.

Dalla Spagna, comunque, sono arrivate buone notizie per quanto riguarda le sue condizioni di salute: il 25enne corridore è già stato dimesso in serata dall’ospedale di Zamora e ha trascorso la notte in albergo con la squadra. Petilli era caduto quando mancavano 41 chilometri al traguardo, riportando un trauma cranico commotivo con breve perdita di coscienza: la TAC alla quale è stato sottoposto ha escluso problemi neurologici. Inoltre, Petilli si è procurato una profonda ferita lacero contusa al sopracciglio sinistro, che ha richiesto suturazione, e la rottura di alcuni denti.