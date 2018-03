L'idea o il tentativo di suicidio presenti nel 10% dei giovani in carico all'Asst Lecco

I numeri, purtroppo, parlano chiaro: il suicidio giovanile è una presenza nella vita e nella mente dei ragazzi lecchesi. Nel 2016 i medici della Struttura complessa di neuropsichiatria per l'infanzia e l'adolescenza dell'Asst di Lecco registrarono 29 casi di giovani, su 274 in carico, attraversati dal pensiero della morte volontaria o che avevano già compiuto uno o più tentativi di suicidio.

«Il dato 2017, attualmente in corso di elaborazione, indica come tale numero sia purtroppo in crescita, in linea con i dati nazionali e internazionali - spiega il dottor Ottaviano Martinelli, direttore della Sc-Npia dell'Asst Lecco - È evidente che non possiamo più rimandare la domanda sul senso della vita che i ragazzi stanno ponendo in modo così radicale, una domanda di cui tutta la società deve coraggiosamente decidere di farsi carico».

Proprio per questo è nato il progetto di formazione dedicato a docenti, genitori e ragazzi sul delicatissimo tema di postvention, termine che indica un programma di azioni volto a gestire gli aspetti traumatici di un suicidio o di un tentato suicidio quando esso si verifica all'interno delle istituzioni scolastiche, con lo scopo di sostenere queste ultime in tale frangente, di individuare i soggetti che più hanno risentito dell'evento e di ridurre al minimo i rischi di emulazione.

Il primo incontro si è svolto lo scorso 15 febbraio in sala Don Ticozzi, con la partecipazione attiva di tredici istituti scolastici del territorio, alcuni dei quali "feriti" in passato dal suicidio di un proprio alunno. Giovedì 22 marzo al Politecnico di Lecco si svolgerà il secondo incontro mentre il terzo sarà in calendario per il 19 aprile all'Istituto Bovara di Lecco.