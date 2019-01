Contenimento dei cinghiali, «pronto un piano su tutto il territorio»

«Regione Lombardia è all'opera da anni per il contenimento della presenza dei cinghiali, al fine di tutelare l'incolumità pubblica. Lavoreremo quindi a fianco dell'assessore regionale all'Agricoltura Fabio Rolfi su questo fronte».

Così Federica Epis, consigliere regionale della Lega, commenta le strategie di Regione Lombardia per risolvere i problemi legati alla pubblica sicurezza.

«Una presenza eccessiva di cinghiali può provocare seri rischi all'incolumità dei cittadini - spiega Epis - come purtroppo abbiamo visto in recenti fatti di cronaca. Va quindi innanzitutto sottolineato come la Regione da sempre sia in prima linea per affrontare questa grave piaga».

Abbattuti 20mila esemplari in quattro anni

«Come riferito in Giunta - continua Epis - con lo scopo di contenere i danni provocati dalla specie, dal 2013 al 2017 è stato autorizzato l'abbattimento di 5.341 cinghiali, avvenuto in attività di controllo, e di 20.105 cinghiali, abbattuti invece in attività venatoria. Per un totale, quindi, di 25.446 esemplari».

«La grande novità inoltre - aggiunge il consigliere regionale - riguarda il fatto che le attività di gestione e di controllo del cinghiale, per la prima volta, interesseranno tutto il territorio regionale. Regione Lombardia ha infatti intenzione di attivare opportune azioni per incentivare l'approvazione dei piani di controllo all'interno delle aree naturali protette. L'obiettivo della nostra maggioranza - conclude Epis - rimane quello di tutelare innanzitutto la sicurezza e l'incolumità dei cittadini, perché la vita umana conta sempre e comunque più di ogni ideologia animalista».