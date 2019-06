Furia del maltempo, abbattuta una grossa pianta a Pescarenico

Vento, pioggia, una grandinata violentissima. Il maltempo, come da previsioni, si è abbattuto nella notte scorsa anche sul nostro territorio. Per fortuna non si sono registrati danni ingenti, solo qualche pianta sradicata come accaduto a Pescarenico, in Piazza Era.

La furia del clima, infatti, ha fatto precipitare al suolo un albero d'alto fusto, finito sul percorso pedonale. Questa mattina l'intervento dei Vigili del fuoco per transennare l'area e impedire l'accesso ai cittadini. La rimozione toccherà al Comune di Lecco nelle prossime ore.

Settimana all'insegna del maltempo

Da domenica 9 giugno è scattata l'allerta meteo in praticamente tutta la Lombardia a causa dell'arrivo del maltempo, che caratterizzerà anche gran parte di questa settimana (10-16 giugno). Stando all'avviso diffuso dalla Protezione Civile, la zona IM-05 (Lario e Prealpi occidentali) sarà interessata dal rischio relativo ai temporali forti (codice arancione, media criticità), al vento (codice giallo, criticità ordinaria) e dal rischio idrogeologico (codice giallo).

