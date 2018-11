Piantedo: boscaiolo scivola e cade per diversi metri. Salvato dal Soccorso Alpino

Un boscaiolo si è infortunato nella serata di mercoledì sopra Piantedo, in Valtellina e ai confini con il Lecchese. Stava tagliando legna in compagnia di un'altra persona in una località posta a circa novecento metri di quota, quando, a un certo punto, è scivolato in un canale molto impervio e ha riportato diversi traumi. Si tratta di un uomo di 42 anni residente a Cosio Valtellino.

Tecnici al lavoro

L’elicottero non poteva decollare per il buio e così la Centrale, verso le 17:00, dopo avere ricevuto la chiamata da parte dell’amico ha allertato il Soccorso alpino, la Guardia di Finanza, i Vigili del fuoco e la Protezione civile locale. Sul posto si sono portati tredici tecnici della stazione di Morbegno. I soccorritori l’hanno raggiunto, imbarellato e recuperato con calate molto tecniche per circa trecento metri, in una zona assai impervia e ricoperta del fogliame dell’autunno.

L’uomo è poi stato affidato all’ambulanza, che l'ha trasportato in codice giallo presso l'ospedale di Gravedona; sul posto è intervenuta anche l’automedica.

