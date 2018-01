Valmadrera, riparte il piedibus: si cercano volontari

L’Amministrazione Comunale di Valmadrera, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Statale di Valmadrera, ha fatto sapere che lunedi 5 febbraio ripartirà il servizio di piedibus per la Scuola Primaria Leopardi di Valmadrera.

Anche quest’anno il piedibus funzionerà con i viaggi di andata delle 3 Linee già proposte e consolidate negli scorsi anni ed identificate con i nomi di linea rossa, linea verde e linea azzurra.

Al momento i bambini iscritti sono complessivamente 54 (Linea Verde 13, Linea Azzurra 14, Linea Rossa 27) e i volontari che si alternano nei giorni da lunedi al venerdi sono 25.

Al servizio di Piedibus si possono ancora iscrivere sia gli alunni che eventuali accompagnatori volontari. Per iscriversi bisogna rivolgersi all’Ufficio Istruzione del Comune di Valmadrera (0341/205.236 – sig. Maffezzoni Pierpaolo) ritirando e compilando il relativo modulo di iscrizione e chiedere tutte le informazioni sul servizio.

Sul sito del Comune di Valmadrera (www.comune.valmadrera.lc.it) nella sezione Servizi Scolastici - Mobilità Scolastica, Trasporti e Piedibus sono reperibili sia i moduli per l’iscrizione che le linee con le fermate e gli orari di passaggio oltre al Regolamento per il funzionamento del Piedibus.

Anche quest’anno, grazie alla collaborazione della Banca del Tempo (BdT) di Valmadrera, fare il volontario del Piedibus può inoltre permettere di entrare nel “circuito” della Banca dove il tempo dei volontari può trasformarsi in ore di servizi da parte di altri volontari. Infatti coloro che donano tempo per il Piedibus, una volta iscritti alla rete della Banca del Tempo, potranno scambiare tempo con gli altri componenti della associazione per diversi tipi di servizi.