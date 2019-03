Lutto nell'imprenditoria: scomaparso Pino Fiocchi, tra gli artefici del "boom" dell'azienda lecchese

E’ mancato questa mattina l’Ing. Pino Fiocchi, da tutti chiamato “lo Zio Pino”, nato il 14 luglio del 1924, grande uomo e magnifico imprenditore. Presidente lungimirante della Fiocchi Munizioni negli anni ’60 e ’70, ha guidato l’azienda contribuendo allo sviluppo produttivo del paese e ricevendo l’ambito Premio Mercurio d’Oro nel 1970 dall’ allora Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat.

Tra i maggiori attori dell'ascesa delal Fiocchi Munizioni

E’ stato uno dei grandi attori dell'ascesa di Fiocchi nel panorama internazionale ed in particolare nel mercato USA, oltre che protagonista – grazie alla sua genialità - dell’innovazione tecnologica della produzione di munizionamento.

«Fu per me un grande esempio di professionalità imprenditoriale, mi ha sempre affiancato e supportato nel mio cammino in azienda. Mi onora ricoprire oggi il ruolo che fu suo», ha commentato brevemente Stefano Fiocchi.

