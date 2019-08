Abbadia: è morta in ospedale Pinuccia Badoni, ciclista investita tre settimane fa

E' finita in ospedale l'agonia di Pinuccia Badoni, donna di 74 anni investita ad Abbadia Lariana lo scorso 4 agosto: mentre era in sella alla sua bicicletta, la donna è stata urtata e sbalzata a terra sulla Strada Provinciale 72 da una motocicletta in transito sulla trafficata arteria. La rovinosa caduta a terra aveva provocato gravi ferite alla donna, arrivata in coma all'ospedale "Manzoni" di Lecco dopo l'intervento di primo soccorso.

Dopo tre settimane di ricovero, Pinuccia è spirata: sabato pomeriggio sarà celebrata la cerimonia funebre al Sacro Cuore di Mandello del Lario, il comune in cui risiedeva.