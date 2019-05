Parlasco, all'alba di domenica partono in cento per trovare Pio Mainetti

Come da programma, domani a Parlasco sarà allestito il CCR - Centro comando ricerche per trovare Pio Mainetti, un uomo di 65 anni, residente a Perledo, disperso dal 14 maggio. Era uscito per allenarsi, è molto conosciuto nell’ambiente sportivo della corsa in montagna. Nonostante battute di ricerca ininterrotte, al momento non sono emerse tracce della sua presenza.

Soccorso Alpino, GdF, pompieri cinofili, Croce Rossa e Alpini in campo

Domani, a partire dall’alba, a turno, oltre cento soccorritori esamineranno il territorio nei dintorni di San Defendente e nella zona di Comasira, tra i 500 e i 1500 metri di quota. Il campo base è situato in una struttura messa a disposizione dal sindaco, vicino al campo sportivo di Parlasco. Saranno operativi 40 tecnici della XIX Delegazione Lariana del Cnsas e 16 della VI Orobica, il Sagf - Soccorso alpino Guardia di finanza, i Vigili del fuoco, gli Alpini del gruppo ANA di Lecco con sei cinofili e i volontari della Croce Rossa.

Coordinamento in mano al Soccorso Alpino

Il coordinamento delle ricerche, che in ambiente impervio fa capo al Cnsas, prevede anche l’impiego di una decina di Cor (coordinatori di ricerca) e Ter (tecnici di ricerca), formati per questo compito specifico e con esperienza acquisita in diverse operazioni di ricerca. Al termine della giornata ci sarà la valutazione di tutto quanto emerso nel corso delle ultime settimane.