Milano, uomo fa pipì dietro all'auto della polizia: portato in commissariato

La scena è chiarissima. Nel video, arrivato in redazione da un lettore, si vede nitidamente un uomo che fa pipì dietro una volante della polizia, parcheggiata in piazza Luigi di Savoia, a due passi dalla Stazione Centrale.

In pieno giorno, in mezzo ai passanti, l'uomo ha orinato in strada senza remore. E per di più ha scelto, come "bersaglio", una vettura delle forze dell'ordine. Facile supporre che la polizia non gli stia troppo simpatica.

Da quel che sappiamo, gli agenti lo hanno sorpreso e accompagnato in commissariato per accertamenti.

Non è la prima volta che accadono simili episodi. A gennaio del 2018, per esempio, un uomo, forse ubriaco, aveva pensato bene di orinare da un tram Atm mentre si trovava proprio davanti alla stazione Centrale. Nello stesso mese, una antagonista ha fatto pipì davanti a un gazebo elettorale di Riccardo De Corato (Fdi). A capodannno 2019, invece, un uomo si è sdraiato davanti a un bus Atm e poi ha orinato sul cofano. Ad aprile 2018, un uomo ha fatto pipì in metropolitana, ancora in Centrale.