"Pirata" investe nonno alla fermata dello scuolabus: denunciato automobilista 81enne

Anziano travolge nonno che aspetta il nipotino alla fermata dello scuolabus, poi fugge e viene denunciato per omissione di soccorso.

Nei guai è così finito un uomo di 81 anni residente a Barzanò. L'incidente, riporta Monza Today, è avvenuto martedì 2 ottobre intorno alle 16.30 a Limbiate (Mb). L'anziano, secondo una prima ricostruzione, avrebbe prima urtato un'altra vettura compiendo una manovra vietata, successivamente avrebbe tentato di allontanarsi in tutta fretta travolgendo il 69enne.

In un primo momento le condizioni dell'uomo sono sembrate disperate, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso; fortunatamente i traumi riportati si sono rivelati meno gravi del previsto ed è stato accompagnato in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale di Garbagnate Milanese.

Le indagini degli agenti sono scattate subito dopo il sinistro, annotando la targa di un'auto con uno specchietto rotto. L'81enne si è comunque presentato al comando di Piazza Cinque Giornate mercoledì mattina, accompagnato dal figlio. Per lui è scattata così la denuncia per omissione di soccorso, oltre al ritiro della patente.