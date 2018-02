Da' fuoco a una casa in via Tito Speri e aggredisce i poliziotti: arrestato un uomo

Nella serata di ieri, giovedì 22 febbraio, il personale della Squadra Volante della Polizia di Stato di Lecco è intervenuto in via Tito Speri, Lecco, in quanto i Vigili del Fuoco avevano segnalato che un uomo aveva dato fuoco alle cantine di un condominio. Entrati nello stabile, i Polizotti della Volante hanno avuto modo di riscontrare che per l’intera rampa di scale vi era la presenza di fumo denso. tipico da incendio, mentre gli i Vigili del Fuoco si sono prodigati nello spegnimento delle fiamme.

Gli agenti, scesi nelle cantine del palazzo, hanno sorpreso un uomo che impugnava un accendino ed a terra, nelle immediate vicinanze, hanno rinvenuto una bottiglia di liquido infiammabile sotto della carta da giornale in evidente stato di combustione e delle porte in legno con le ante parzialmente bruciate, nonché vari oggetti metallici utilizzati come utensili per asportare le porte in legno dei contatori elettrici del condominio, col chiaro intento di usarle come blocco all’accesso delle cantine.

Gli agenti hanno tratto in arresto l'uomo, che ha cominciato ad essere violento nei loro confronti, insultandoli e minacciandoli; accompagnato in Questura per gli accertamenti del caso, ha continuato a inveire contro i poliziotti. Acclarata la dinamica dei fatti l’uomo, F.D., 49enne lecchese, con numerosi precedenti di Polizia a carico, riconosciuto autore del reato, è stato quindi tratto in arresto per i reati di incendio, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Nella mattinata odierna è stato celebrato il rito direttissimo presso il Tribunale di Lecco, dove è stato convalidato l’arresto ed è stata applicata nei confronti del medesimo la misura della custodia cautelare in carcere in attesa di giudizio che, a seguito di richiesta dei termini a difesa da parte del proprio legale, avrà luogo il 2 marzo.