Maxi multa per i piromani dell'Altolago che si divertivano a guardare i soccorsi

Hanno patteggiato rispettivamente 5 e 3 anni 6 mesi i due piromani che nel mese di aprile 2017 erano stati arrestati in flagranza di reato mentre appiccavano un incendio a San Siro, Comune dell'Altolago. La sentenza di patteggiamento con la conseguente condanna è datata a oggi, 20 dicembre 2017. I due arrestati sono un 19enne di Musso e un 31enne di San Siro.

Le indagini

Come detto, i due erano stati arrestati in flagranza di reato mentre appiccavano l’ennesimo incendio in comune a San Siro. Le indagini sono state condotte dai militari del Nucleo Investigativo della Forestale di Como e dai carabinieri forestali di Menaggio, Carlazzo e Gera Lario. Sono stati effettuati pedinamenti, intercettazioni telefoniche e rilevamenti satellitari che hanno permesso di ricostruire in modo preciso i movimenti dei due incendiari fino alla sera dell’arresto. Un importante contributo in questa occasione è stato dato dalla cittadinanza che, allarmata dai numerosi incendi, segnalava spesso i movimenti sospetti che hanno dato il là all’indagine.

Piromani seriali

Le indagini, svolte tanto mediante sopralluoghi nelle aree colpite dagli incendi, quanto mediante accertamenti informatici e telematici sul materiale sequestrato, hanno permesso di ricostruire altri eventi delittuosi permettendo infine di attribuire ai due incendiari ben 11 incendi boschivi dolosi, tutti verificatisi tra il 21 febbraio ed il 20 aprile 2017 nelle zone comprese tra Menaggio e l’Alto Lario. Tutti gli elementi raccolti hanno portato alla sentenza di patteggiamento della pena.

Per divertimento

Gli incendi sono stati appiccati con il semplice utilizzo di un accendino, sfruttando lo strato erbaceo del sottobosco, seccagginoso a causa della scarsità di precipitazioni che ha caratterizzato i primi mesi dell’anno corrente. Gli interventi di spegnimento, eseguiti dai vigili del fuoco e dai volontari Antincendio Boschivo delle comunità montane, hanno comportato altresì l’impiego di canadair ed elicotteri, oltre alle squadre a terra. Proprio la mobilitazione di uomini e mezzi sembrava essere l’obiettivo ultimo dei due incendiari che si compiacevano nell’osservarne l’operato.Super multa

Sulla base della normativa regionale che va da un minimo di 118.78 euro ad un massimo di 593.90 euro per ogni 100 metri quadrati di terreno distrutto dal fuoco, verranno elevate 144.517 euro di sanzioni amministrative.