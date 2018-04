Piromani in azione a Paderno d'Adda, bruciata un'auto

Piromani in azione a Paderno d'Adda. Martedì un'automobile è stata incendiata e ritrovata in un boschetto vicino al cimitero, nei pressi della linea ferroviaria e del ponte San Michele.

Il forte boato dell'esplosione di finestrini e pneumatici della macchina ha spaventato chi si trovava nelle vicinanze. È stato infatti un agricoltore ad allertare i socorritori, scosso dall'esplosione e successivamente dalla colonna di fumo.

Non è la prima volta che in provincia di Lecco si verificano episodi analoghi. Dall'inizio dell'anno sono state bruciate infatti auto a Calolziocorte, Garlate e Olginate. Al momento non è dato sapere se possa esserci un collegamento tra i diversi episodi.

Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del fuoco di Merate che hanno spento le fiamme. Gli agenti della Polizia locale e i Carabinieri hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.