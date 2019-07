Furti in bar ed esercizi commerciali, arrestato pluripregiudicato

Su di lui pendevano più condanne per reati contro il patrimonio: questa mattina la Polizia di Stato di Lecco lo ha rintracciato per eseguire un ordine di carcerazione pari a 5 anni e 16 giorni.

G.S., 48 anni, italiano, è stato raggiunto dal provvedimento nella sua abitazione di Calolziocorte. Il pluripregiudicato è noto per aver commesso più furti in bar ed esercizi commerciali sia a Lecco sia in Liguria. Terminate le formalità di rito, gli agenti della Squadra mobile di Lecco hanno accompagnato il reo alla casa circondariale di Pescarenico.