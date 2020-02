Inquinamento da Pm10: l'aria migliora a Merate ma non a Lecco

A febbraio 2020 non migliora la qualità dell'aria lecchese. La media di Pm10 (inquinamento da polveri sottili) rilevata è infatti più bassa, ma le giornate di superamento dei limiti, nell'arco dei primi quindici giorni del mese, sono passate dai due di gennaio ai sei di febbraio.

La centralina di Via Amendola a Lecco ha segnalato lo sforamento del livello di attenzione per la salute (50 microgrammi per metro cubo) sabato 8 febbraio (50 µg/m³), il 9 (63 µg/m³), il 10 (50 µg/m³), e poi negli ultimi giorni: il 16 (58 µg/m³), il 17 (69 µg/m³), il 18 (55 µg/m³). In tutto, sei giorni su 19 presi in considerazione. Complice il vento che ha spirato forte sul nostro territorio nella giornata di mercoledì 19 febbraio, i livelli di polveri sottili nell'aria del capoluogo si sono abbassati notevolmente fino a calare a 16 µg/m³. La media dei primi quindici giorni di febbraio è di 27,4 µg/m³, mentre la prima metà di gennaio aveva fatto registrare un valore medio di 38,3 µg/m³.

Diversa la situazione a Merate: i primi quindici giorni di gennaio avevano fatto registrare un valore medio di 62 µg/m³, con dieci giorni fuori dai valori di attenzione; febbraio, nello stesso periodo, fa rilevare un incoraggiante 28,2. I parametri sono risultati al di fuori dei limiti il giorno 1 (52 µg/m³) e il 9 (63 µg/m³), e poi il 16 (58 µg/m³) e il 17 (55 µg/m³). L'aria nel Meratese, nonostante l'assenza o quasi di pioggia nel periodo considerato, si può dunque considerare migliorata.