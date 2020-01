Smog da polveri sottili, a Merate la situazione resta problematica

Il gennaio mite e con prevalenza di cielo sereno continua a creare situazioni preoccupanti per quanto riguarda i livelli di polveri sottili presenti nell'aria, in particolare in Brianza.

La situazione è migliorata nel capoluogo, a Lecco, dove i giorni tra il 18 e il 22 gennaio hanno fatto registrare medie giornaliere sulle otto ore molto basse, con una lieve risalita nel fine settimana scorso: sabato 25 gennaio il valore rilevato da Arpa Lombardia è stato di 38 microgrammi al metro cubo.

Valmadrera ha fatto registrare lo sforamento nella giornata di sabato, quando il valore medio di Pm10 è stato di 52 µg/m³.

A Merate invece la situazione rimane problematica: dopo le punte di 121 e 103 µg/m³ registrate a metà mese, soltanto in due occasioni la centralina ha misurato valori entro i limiti stabiliti dall'Arpa per la tutela della salute (la soglia di informazione è di 50 µg/m³). In tutto, su 26 giorni misurati, sono ben diciannove quelli fuori dai valori. La media registrata a Merate in questo mese di gennaio 2020 è di 64 µg/m³, nell'ultimo weekend i numeri sono tornati vicino a 100 µg/m³. Una situazione che preoccupa e molto gli amministratori locali e non solo.