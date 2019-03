Smog: Pm10 fuori controllo a Merate, aria più salubre a Lecco

Lo smog torna a destare inquietudine nel nostro territorio, in particolare in Brianza. Nel mese di febbraio a Merate i livelli di Pm10 hanno superato la soglia di informazione dei 50 microgrammi per metro cubo per 17 giorni su 28, con un record negativo di nove giorni consecutivi dal 14 al 22 febraio, in cui la centralina Arpa ha rilevato anche un picco giornaliero di 104 mgr/mc. La media mensile a Merate è di 56 mgr/mc.

Questa tendenza, rafforzata dall'alta pressione che sta regalando bel tempo e temperature decisamente sopra la media stagionale, oltre che dall'accensione del riscaldamento domestico nella prima parte del mese, ha interessato l'intera Lombardia.

Il dato di febbraio a Lecco (registrato dalla centralina Arpa di Via Amendola) è decisamente più rassicurante: un solo giorno di sforamento della soglia di informazione per la salute, il 21 febbraio, proprio appena oltre il limite con 50 mgr/mc.

Lecco, rispetto alla Brianza, ha beneficiato senza dubbio di una maggiore esposizione ai forti venti che hanno soffiato a più riprese all'inizio del mese, sostituendosi - come effetto benefico per la qualità dell'aria - alle mancate precipitazioni.

I dati Arpa di febbraio 2019

(in rosso gli sforamenti)